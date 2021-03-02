Банда-Ачех, Индонезия, , 08:08 — REGNUM Полиция не обнаружила порох или сажу на месте произошедшего 1 марта 2021 года взрыва в городе Банда-Ачех в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Взрыв произошел около продавца с тележкой, торгующего едой на улице.

На месте происшествия следователи обнаружили фрагменты, предположительно, являющиеся частью взорвавшегося объекта. Однако полиции пока не удалось установить причину взрыва.

«Мы отдаем приоритет научному исследованию, мы не хотим строить предположения о материале или предмете, который взорвался, поэтому требуются результаты судебно-медицинской лаборатории», — заявили в полиции Индонезии.

По данным полиции, в результате взрыва никто не погиб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на месте взрыва в Индонезии обнаружили куски металла, которые доставили в лабораторию судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить тип взорвавшегося объекта.

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