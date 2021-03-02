Буэнос-Айрес, , 08:09 — REGNUM За истекшие сутки на территории Аргентины было выявлено свыше 4,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 4658 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 112 023.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 112 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 52 077.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 3168 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.