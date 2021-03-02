Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Американская компания SpaceX по причине плохих погодных условий снова отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками для интернета Starlink на борту. Об этом 2 марта сообщается на странице компании в соцсети Twitter.

«Из-за неблагоприятных погодных условий… а также в целях получения дополнительного времени для предстартовых проверок, запуск спутников Starlink со стартового комплекса LC-39 теперь намечен на вторник, 2 марта», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта запуск ракеты-носителя Falcon 9 с микроспутниками Starlink на борту был отменён компанией Space X за 1 минуту и 24 секунды до намеченного старта.