Уфа, , 08:05 — REGNUM Более 300 автобусов, которые не соответствуют современным требованиям к общественному транспорту, планируют заменить на городских маршрутах в Уфе. Об этом 1 марта сообщил заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов на «Транспортном часе» в республиканском правительстве.

По его словам, в автопарк компании «Башавтотранс» в мае и июне должны поступить 120 новых автобусов «Вектор». Помимо этого, до конца года Башкирия получит 160 автобусов «НЕФАЗ», уточнил он, отметив, что руководство частных перевозчиков также намерено обновить автопарк.

«В этой части нужно навести идеальный порядок. Речь идёт не только о новых автобусах, но и оптимальных маршрутах, квалифицированных водителях, качественном обслуживании», — передает слова главы Башкирии Радия Хабирова пресс-служба республиканского правительства.

Хабиров также добавил, что руководство региона стремится сделать общественный транспорт надежной, быстрой и недорогой альтернативой личному автотранспорту.

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