Омск, , 08:03 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков поручил проработать концепцию создания в Омске парка военной техники под открытым небом. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

1 марта Бурков встретился с руководителями воинских частей и органов военного управления Омского гарнизона. На встрече обсуждалась реализация в регионе военно-патриотических проектов.

В частности, обсуждался вопрос создания регионального центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок».

Ещё один планируемый проект — создание регионального парка военной техники под открытым небом с выставками «Оружие Победы». Военная техника уже собрана и хранится на территории Омского автобронетанкового инженерного института. Это легендарные исторические экземпляры бронетехники, артиллерийских орудий, а также современные образцы.

В настоящее время необходимо определить площадку для размещения техники на общественной территории, доступной для посещения.

Власти региона изыскивают возможность реализовать проект уже в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в сентябре 2020 года прошла виртуальная выставка военной техники.

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