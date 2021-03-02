Кемерово, , 08:01 — REGNUM В арбитраж Кемеровской области поступил многомиллионный иск к находящемуся в стадии банкротства АО «Шахта Алексиевская». Претензии к предприятию имеет энергосбытовая компания. Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» поступило в суд 1 марта 2021 года. Сумма исковых требований — 10 992 233,51 рубля.

Напомним, сегодня, 2 марта 2021 года, также стало известно, что конкурсный управляющий обанкроченной шахты получил обвинения в невыплате зарплаты. Следствие заявило, что в марте-июне 2020 года более 800 шахтёров не получили заработанное. Общий долг превысил 140 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом стало известно о массовых сокращениях на шахте.

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