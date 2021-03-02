Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Учетная запись в YouTube адвоката Рудольфа Джулиани, который представлял интересы бывшего президента США Дональда Трампа, вновь заблокирована. Об этом 1 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя видеохостинга.

По словам источника, из аккаунта юриста были удалены записи, нарушающие политику YouTube в отношении продаж регулируемых товаров, связанных с употреблением никотина. Кроме того, удалению подверглись видеоролики, ставящие по сомнение честность президентских выборов в США в ноябре 2020 года.

Учетная запись Джулиани будет заблокирована на две недели. В случае еще одного нарушения аккаунт могут заморозить бессрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января учетная запись Дональда Трампа в YouTube была заблокирована на неделю якобы из-за угрозы подстрекательств к мятежу со стороны бывшего американского лидера. После аккаунт был заблокирован на неопределенный срок. Вместе с ним под ограничения попала и страница Рудольфа Джулиани.

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