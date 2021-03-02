Улан-Удэ, , 07:59 — REGNUM В Бурятии начались боевые стрельбы мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений воинских частей и соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

«В ходе занятий военнослужащие отработают вопросы ведения огня из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц «Акация», «Мста-С», миномётов «Сани», автоматических станковых гранатомётов АГС-17, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В, а также из стрелкового оружия с новым тактическим обвесом для установки коллиматорных и ночных прицелов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что модульная система проведения интенсивной боевой подготовки в составе взводов позволяет комплексно отрабатывать боевые навыки на общевойсковых полигонах сразу у нескольких подразделений. Для создания реалистичной обстановки при стрельбах используются более 100 различных статических и динамических мишеней, управляемых современными компьютеризированными комплексами.

Всего в боевых стрельбах задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Черноморском флоте ВМФ России 1 марта завершились лётные тактические учения самолётов и вертолётов отдельных авиационных полков морской авиации.

Читайте ранее в этом сюжете: На Черноморском флоте завершились тактические учения морской авиации