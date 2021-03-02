Нязепетровск, Челябинская область, , 07:59 — REGNUM В Нязепетровске Челябинской области продолжают устранять последствия аварии на теплотрассе. По данным на вечер 1 марта отопление было подано девять из одиннадцати многоквартирных жилых домов, а также в 29 из 54 одноэтажных, сообщили журналистам в мэрии.

Также тепло снова получают четыре социальных объекта. 2 марта возобновляет работу детсад №1 «Улыбка». А в школе №37 обучение организовано пока с использованием дистанционных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла на прошедшей неделе. Отключению теплоснабжения сопутствовали морозы до минус 30 градусов.