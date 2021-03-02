Нью-Дели, , 07:59 — REGNUM Грузовик, груженный углем, опрокинулся во время движения в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в местной полиции.

Сообщается, что водитель грузовика ехал на скорости, превышающей допустимую, и перевернулся во время движения. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 16 получили травмы. Отмечается, что восемь пострадавших были госпитализированы с тяжелыми увечьями.

По данным полиции, все жертвы аварии являлись работниками угольной шахты. Сам инцидент произошел на региональной трассе. После опрокидывания грузовика все 22 пассажира оказались погребены под завалами угля.