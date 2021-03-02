Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 07:53 — REGNUM Светлинский ферроникелевый завод, расположенный в Оренбургской области, выставлен на торги. Его планируют продать единым лотом. Начальная цена составляет 230 млн рублей. Информация опубликована на портале сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В списке выставленного на торги имущества указаны около 50 производственных и административных зданий, четыре земельных участка, газопроводы, оборудование, транспорт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году предприятие признано банкротом. В 2019 году завод обесточили, а всех работников уволили. Примечательно, что летом 2020 года областные власти заявили о том, что на завод пришел новый инвестор и производство возобновлено в тестовом режиме.

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