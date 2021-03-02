Манила, , 07:48 — REGNUM На территории Филиппин выявлено шесть случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба филиппинского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

В связи с этим ведомство выражает обеспокоенность, так как считается, что эта разновидность коронавируса распространяется более стремительно и способна игнорировать иммунный ответ организма.

«Мы хотим быстро взять под контроль распространение этого штамма, чтобы не допустить большей заболеваемости», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что три случая заражения южноафриканским штаммом SARS-CoV-2 связаны с распространением внутри страны, еще двое инфицированных прибыли из-за границы. Источники заболевания у шестого пациента пока выясняются.