Москва, , 07:45 — REGNUM Больше половины российских регионов приняли программы по снижению уровня бедности, подготовленные в соответствии с рекомендациями Минтруда РФ. Об этом 2 марта сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, курирующая социальную политику.

«Аналогично приняты программы всеми 85 регионами по снижению напряженности на рынке труда и достижению допандемических показателей безработицы», — сказала она в интервью ТАСС.

По словам Голиковой, снижение уровня бедности — многокомпонентная задача. Для её решения правительство России предпринимает усилия, направленные на увеличение реальных доходов населения: повышает оплату труда, денежное довольствие военнослужащих, индексирует страховые пенсии, поддерживает безработных путём выплат компенсаций.

Напомним, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин актуализировал задачу по снижению бедности вдвое к 2030 году — с нынешних 13,5% до 6,5%. «Цель амбициозная, но реальная», — сказал глава государства на большой пресс-конференции.

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