Томск, , 07:38 — REGNUM Экологический кодекс разрабатывается в Томской области, сообщили ИА REGNUM 2 марта в региональной администрации.

Уточняется, что проект закона «Экологический кодекс Томской области» представлен экспертному совету при заместителе губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрее Кнорре.

Документ будет регулировать охрану окружающей среды, атмосферного воздуха, сферу обращения с отходами и так далее. Новый закон заменит сразу семь нормативно-правовых актов, подчеркнул и. о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максим Кривов.

По данным обладминистрации, подобные экокодексы уже действуют в Башкирии, Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в 2017 году подписали экологическую хартию региона.

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