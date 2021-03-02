Ла-Пас, , 07:36 — REGNUM В Боливии началась кампания по массовой иммунизации населения против коронавирусной инфекцией, заявил боливийский президент Луис Арсе в ходе церемонии в Ла-Пасе.

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«Мы хотим сохранить жизни людей, которые находятся в зоне риска. Благодаря вакцине мы обеспечим защитой не только их, но и семьи», — заявил он.

Для вакцинации будет использоваться китайский препарат Sinovac. Власти Боливии ожидают, что иммунизация населения поможет взять под контроль распространение коронавирусной инфекции в стране. Отмечается, что всего с начала пандемии в Боливии выявили 249 010 носителей коронавируса. От осложнений COVID-19 в республике умерли 11 649 человек.