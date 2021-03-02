Оренбург, , 07:35 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел гражданское дело о конфликте двух школьников. Истцом выступила мать одного мальчика, который во время потасовки лишился очков и получил телесные повреждения, сообщает пресс-служба Ленинского райсуда города.

По словам женщины, сын гулял во дворе дома. Во время прогулки двое несовершеннолетних детей избили мальчика, от удара очки сломались. Истец требовала компенсация морального и материального вреда.

Ранее оренбурженка обращалась в полицию. Однако административное производство прекратили из-за того, что участник драки является несовершеннолетним.

Ответчик на судебное заседание не явилась, просила суд отложить его для обращения за юридической помощью. Однако суд оставил ее ходатайство без удовлетворения ввиду надлежащего извещения и достаточного количества времени для обращения за юридической помощью.

С ответчика взыскано 3524 рубля (стоимость поврежденных очков) в качестве компенсации материального ущерба, 3 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также расходы по уплате госпошлины — 440 рублей.