Барнаул, , 07:33 — REGNUM Алтайские спасатели в период царившего в регионе бурана оказывали помощь автомобилистам десятки раз. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает краевое ГУ МЧС РФ.

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Также сотрудники местных пожарно-спасательных гарнизонов неоднократно приходили на помощь гражданам, попавшим в беду. Были подготовлены 11 подвижных пунктов обогрева, но задействовать пришлось лишь один из них: в селе Поспелиха Поспелихинского района (на базе спорткомплекса «Юбилейный»), в котором были размещены 15 человек. Граждане следовали на личном транспорте в Змеиногорский и Краснощековский районы, а дороги там были перекрыты.

Всего в спасательных операциях было задействовано 156 человек и 115 единиц техники (из них от МЧС 43 человека, 16 единиц техники).

На данный момент метеорологическая обстановка на территории Алтайского края стабилизируется, на смену ветру и метели постепенно приходит спокойная погода.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после бурана закрытыми в крае остаются участки трёх дорог.

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