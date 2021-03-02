Тюмень, , 07:27 — REGNUM В рыбе из Ишменёвского озера обнаружен возбудитель гаффской болезни. Об этом со ссылкой на Тюменскую областную ветеринарную лабораторию сообщает портал 72.ru.

Напомним, что в деревне Ишменёво два человека заболели гаффской болезнью, один из них скончался. Третий заболевший — из соседней деревни Ачиры.

Озеро Ишменёвское Тобольского района признано «неблагополучным по алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии», заключили специалисты.

Гаффская болезнь — это острое пищевое отравление, связанное с токсическими продуктами, накапливающимися во внутренностях рыб. Симптомы болезни — повторяющиеся приступы мышечных болей и почечная недостаточность. Патогенез гаффской болезни до конца не изучен. Летальность составляет 5%.

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