Южно-Сахалинск, , 07:27 — REGNUM На Сахалине в Холмском районе утонул мужчина, который 1 марта вечером отправился на рыбалку.

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Как пишет astv.ru, в эти дни в море сильные волны. Несмотря на это мужчина отправился на рыбалку на лодке и не вернулся домой. О пропаже рыбака в ЕДДС Холмского района сообщил житель села Калинино. Не дожидаясь помощи он отправился на место, где обычно рыбачил со своим приятелем. Недалеко от берега между сёлами Зырянское и Правда он обнаружил в море перевернутую лодку и тело. Мужчина самостоятельно достал тело приятеля без признаков жизни. На месте ЧП уже работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 13-летняя девочка провалилась под лёд. Инцидент произошёл на берегу Таганрогского залива днём 25 февраля. Выбраться из ледяной воды ей помогли спасатели. С родителями проведена профилактическая беседа, пишет портал donday.ru.