Омск, , 07:26 — REGNUM В районах Омской области и в Омске 3 марта состоится плановая проверка готовности систем оповещения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

В этот день будет произведён запуск электросирен и громкоговорителей. Серия сигналов прозвучит с 10:40 до 10:43 по местному времени. С 10:43 до 10:44 произойдет замещение сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов проверочным сигналом «Техническая проверка».

Жителей и гостей региона призывают сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, к проверке систем оповещения готовятся и другие регионы Сибири.

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