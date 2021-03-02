2 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки призвала видеть «огромную разницу как в политических, так и в законных причинах действий Байдена и Трампа в Ираке и в Сирии». Объективности ради отметим, что линия США в отношении Ирана не выглядит откровенно радикально. Маловероятно, что администрация Байдена пойдет на развязывание вооруженного конфликта с иранцами, но в ее предполагаемом диалоге с Тегераном наступает пауза, продолжительность которой обозначить сложно.

Станислав Тарасов, , 10:05 — REGNUM Тегеран ответил отказом на предложение Европейского союза провести неформальную встречу с представителями США на тему возвращения к соблюдению условий ядерного соглашения — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). МИД Ирана распространил заявление о том, что предпосылкой для начала таких переговоров является отмена Вашингтоном санкций. По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, «президент США Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа, осуществляя максимальное давление на Тегеран». В свою очередь в Белом доме, комментируя отказ Ирана от переговоров, заявили, что разочарованы ответом, «однако по-прежнему готовы искать дипломатические пути, которые позволят вернуться к обоюдному соблюдению СВПД». Ожидается, что этот вопрос в ближайшее время станет предметом обсуждения в Совбезе ООН с участием США и стран, обладающих правом вето, а также Германии.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что ранее, 20 января, Байден говорил о своей готовности к переговорам с Ираном. Но в этом промежутке произошла «странная история». 25 февраля США нанесли авиаудар по объекту на востоке Сирии, который принадлежал иранским вооруженным силам. Вашингтон заявил, что нанес ответный удар по иранским или проиранским вооруженным формированиям, которые, по данным американской разведки, ранее осуществили ракетный обстрел района аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где расположена военная база, которую используют военные США. В Сирии, как сообщает The Washington Post, удар был нанесен по шиитской группировке, которая якобы ранее совершила вылазки в Ираке. В результате сорван активный процесс наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках СВПД. В этой связи замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что «авиаудар Соединенных Штатов по Сирии повлиял на возможность организации неформальных дипломатических консультаций Вашингтона и Тегерана по СВПД», и что «удар в нарушение международного права по объектам в Сирии пришелся на самый ответственный момент работы над идеей организации такой встречи». Рябков считает, что в Вашингтоне «намерено предприняли шаги, чтобы сорвать мероприятие». Эта была первая военная атака за пределами США с момента прихода к власти президента Джо Байдена.

АЭС в Бушере ИА Тасним

Возникает вопрос: была ли столь острая оперативно-военная необходимость для действий такого рода со стороны американцев и могли ли они от них воздержаться? Тем более что если проанализировать заявления по этому поводу Госдепартамента США и Пентагона, то нет ясности в том, какую именно акцию осуществили США в Сирии — возмездия за атаку на Эрбиль или упреждения. Между двумя странами не было острого негативного политического эмоционального фона. Тем не менее Байден заявил, что это было сделано по его приказу, так как «проиранские ополченцы в Сирии собирались атаковать американских военнослужащих». Так мы выходим на очевидную интригу, нити которой распутать очень сложно. Никто ведь не делает секрета из того, что в США, как и в Иране, есть такие политические силы, которые заинтересованы в осложнениях в американо-иранских отношениях. В Вашингтоне они заявляют, что Тегеран является «абсолютно недоговороспособным партнером». В свою очередь в Иране, как говорит иранский эксперт по международным проблемам Диако Хоссейни, есть те, кто утверждает, что «администрация Байдена, сталкиваясь со сложной внутренней политической конъюнктурой, может отнестись к достигнутым соглашениям с Ираном ровным счетом так же, как это сделал Трамп».

Но при таком описании событий Вашингтон и Тегеран выставляются «заложниками своей внутренней политики». И это лишь одна из нитей интриги. Суть второй в том, что Иран официально отверг свое участие в ракетном обстреле Эрбиля. По словам представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, «иранские власти не имеют с ним ничего общего». В этой связи некоторые курдские сайты утверждают, что атаку совершила «малоизвестная иракская шиитская группировка, именуемая «Аулийа ад-Дам» («Стражи крови»), тем самым намекая на то, что Тегеран ее может не контролировать. Однако эта группировка заявила, что «мстит за гибель убитого по приказу Трампа иранского военачальника Касема Сулеймани», адресую таким образом ситуацию в сторону определенных сил в Тегеране. Теперь три ополчения в Ираке обещают отомстить американским войскам за удар в Сирии, обозначая цель добиваться изгнания войск США из Ирака. В результате в сложной ситуации оказывается Багдад.

Солдаты армии Исламской Республики Иран Дехшири Реза

С одной стороны, Турция проводит военные операции на севере страны, с другой, с угрозами стали выступать шиитские группировки. Кстати, на днях Тегеран второй раз за последний месяц посетил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн и провел ряд встреч с иранскими официальными лицами, в том числе со своим коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом, обсуждая двусторонние отношения и региональные события. Затем он встретился со своим саудовским коллегой, а также с другими арабскими лидерами региона. Судя по всему, эти переговоры для Багдада оказались неудачными. Третья нить интриги ведет к тому, что в нынешних событиях в Ираке и в Сирии, сразу на двух полях с разными целями могут принимать участие такие внешние региональные игроки, которые не заинтересованы в нормализации отношений между США и Ираном.

Что дальше? Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки призвала видеть «огромную разницу как в политических, так и в законных причинах действий Байдена и Трампа в Ираке и в Сирии». Объективности ради отметим, что все же американская линия отношении к Ирану не выглядит откровенно радикально. Маловероятно, что администрация Байдена пойдет на развязывание вооруженного конфликта с Ираном, но в предполагаемом диалоге с Тегераном наступает пауза, продолжительность которой обозначить сложно. Для выхода из ситуации снова могут потребоваться посредники из ЕС, а также участие Москвы и Пекина. Тегеран может также выступить с предложением создать новую дипломатическую «комбинацию посредников», позволяющую ему и Вашингтону сохранить лицо и провести консультации в силу отсутствия в настоящий момент обычных дипломатических отношений и каналов связи между США и Ираном. Но это зависит от готовности США искать компромиссы на путях снятия с Тегерана хотя бы части санкций. Равно как и Ирану предстоит что-то пересмотреть в своих позициях и принципах.

Отметим, что в Иране предстоят президентские выборы, на которых будет разворачиваться борьба между так называемыми консерваторами и либералами. К числу последних на Западе относят президента Хасана Рухани. В сложившейся ситуации любой компромиссный его жест в сторону США приведет к тому, что он просто потеряет свой пост: против него ополчатся как иранские консерваторы, так и значительная часть населения страны. Тем не менее и Байдену тоже придется платить свою цену.