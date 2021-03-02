Москва, , 07:23 — REGNUM Существенный рост показателя превышения доходов над расходами (так называемый «индекс свободных денег») зафиксировали эксперты исследовательского холдинга «Ромир». Об этом 2 марта пишут «Известия».

Сравнив разницу в январе 2021 года и декабре 2020 года, они пришли к выводу, что индекс вырос на 82%.

Такой рост они назвали рекордным за всю историю наблюдений, однако объяснили, что он связан не с улучшением благосостояния граждан России, а с уменьшением трат в январе этого года.

«В этом году эффект был усилен снизившимися из-за ограничений возможностями трат на новогодних праздниках», — сказала исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева.

По её словам, рост обусловлен и тем, что в 2020-м крупные расходы на покупки жители России растянули на весь год, а не ударно прошлись по магазинам в декабре, то есть не потратили все деньги и создали дополнительные сбережения.

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