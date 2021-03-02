Сорочинск, Оренбургская область, , 07:21 — REGNUM В городе Сорочинске Оренбургской области пятилетний мальчик попал под колеса микроавтобуса «Газель», сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, ребенок переходил дорогу в неположенном месте и находился в момент ДТП без сопровождения взрослых. Дошкольник с травмами госпитализирован.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»). Полиция проводит проверку, по результатам которой примет процессуальное решение.

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