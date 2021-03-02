Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Администрация социальной сети Twitter заявила о борьбе с дезинформацией по вакцинам против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба соцсети.

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«Начиная с сегодняшнего дня мы будем помечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах от COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом, по данным администрации Twitter, в соцсети удалили уже более 8,4 тыс. публикацией с недостоверными, как они считают, сведениями по вакцинам. Также пользователи за подобные сообщения будут получать предупреждения о нарушении правил. При наличии трех и более нарушений учетная запись будет заблокирована.