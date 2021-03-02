Токио, , 07:18 — REGNUM Правительство Японии будет добиваться выдачи из Ливана бежавшего туда из-под домашнего ареста в Токио в декабре 2019 года экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом министр юстиции Японии Йоко Камикава сообщила 2 марта в ходе пресс-конференции.

«Господин Гон бежал, нарушив условия своего освобождения под залог, он должен предстать перед судом в нашей стране», — заявила Камикава. По её словам, для возвращения Гона в страну будут предприняты «все возможные меры в сотрудничестве с заинтересованными государствами и международными организациями».

Пресс-конференция была посвящена предстоящей доставке в Японию двух граждан США, ранее задержанных по подозрению в организации этого побега, отца и сына Майкла и Питера Тейлоров. Их прибытие в страну ожидается 2 марта.

Напомним, что бывший боец армейского спецназа США Майкл и его сын Питер были арестованы по запросу Токио в мае 2020 года и, до отправки в Японию самолётом 1 марта, содержались в тюрьме в Бостоне (штат Массачусетс, США).

Как сообщало ИА REGNUM, граждане США Питер Тейлор и его отец Майкл Тейлор обратились в Верховный суд США с просьбой отложить экстрадицию в Японию, где их подозревают в организации побега экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.

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