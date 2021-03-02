Берлин, , 07:11 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что пандемия коронавируса якобы показала уровень той опасности, которая может угрожать миру из-за вмешательства человечества в природные процессы. Об этом глава немецкого правительства заявила 1 марта в ходе видеообращении по случаю 30-летия Германского федерального фонда окружающей среды.

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По ее мнению, исчезновение видов и проникновение человека в природную среду увеличивает риски вспышек инфекций. Канцлер призвала задуматься над этой зависимостью и сделать соответствующие выводы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Ангела Меркель заявила, что ЕС планирует полностью изменить энергетическую политику для нейтрализации ущерба с точки зрения изменения климата.

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