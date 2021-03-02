Тюмень, , 07:07 — REGNUM В Тюмени читатели блога матери первоклассницы Юлии Гринберг вступили в ожесточённый спор. Привычную всем дисциплину оформления работ современная родительница назвала «бредом», который отбивает у её дочери желание учиться. Откровения тюменки опубликовал портал 72.ru.

«Не довела до конца нижней линии букву «У»? Минус балл. Между примерами одна, а не две клетки? Держи еще минус. Кто-то назовет это дисциплиной, а я без стеснения назову это бредом», — пишет Юлия.

Молодая мать предлагает в первом классе оценивать знания ребёнка, а не правильность оформления работ. И этот тезис взбудоражил тюменцев. Отметим, что мнения разделились, как говорится, 50 на 50. Современные родители поддержали Юлию и считают, что необходимо менять «старый», «доисторический», «советский» подход к оформлению классных и домашних работ, ибо он «бесит детей», «отбивает желание учиться», «дарит нервный тик к концу второй четверти».

Папа первоклассника. поддержавший Юлию Гринберг, рассказал, как его сын шёл в школу читающим, считающим и говорящим на английском.

«Но в первом классе учитель отбила всё желание. Писать стал хуже, потому что надо быстрее. Читать начал по слогам, потому что хвалили тех детей, которые плохо читали, за то, что они делают успехи. В детской голове всё перевернулось», — отметил тюменец.

Другие тюменские матери, явно опытнее и постарше, пишут, что «со временем оформление работ войдёт в привычку, и дети не будут на этом зацикливаться эмоционально». Они советуют Юлии не потакать ребёнку, а помочь дочери научиться клеточки отступать, красиво и чисто писать без ошибок, ведь это и есть воспитание. Мир не прогнётся под капризы первоклассницы, поясняют тюменцы.

«Сейчас мамочка возмущается, что её дочке замечание поставили за клеточку. А потом эта девочка вырастет и будет по десять раз переделывать документы и пропускать все сроки. Стоит потерпеть годик. И приучить ребенка к аккуратности в тетради», — пишет одна из комментаторов.

Есть и часть тюменцев, вставших «над схваткой», предлагая отдать Юлии дочь в частную школу, где за большие деньги учителя спляшут перед ребёнком, или перевести девочку на домашнее обучение.