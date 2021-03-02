Киев, , 07:04 — REGNUM Киевские власти подготовились к запуску трубопровода «Северный поток — 2» и возможным экономическим потерям из-за этого, заявил 1 марта глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в интервью изданию «Украинская неделя».

В беседе он прокомментировал сценарий, при котором транзит российского газа по территории Украины сократится до 15−20 млрд кубометров в год.

«Да, мы рискуем потерять доходы от транзита и компонент безопасности, но в то же время у нас не будет дефицита топлива», — сказал он.

Коболев добавил, что существующая до запуска «Северного потока — 2» схема позволяла Киеву получать газ «по справедливой цене» из европейской газовой системы.

Ранее правительство Германии оценило введение Соединёнными Штатами односторонних санкций против газопровода «Северный поток — 2» «как вмешательство в европейский суверенитет».

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