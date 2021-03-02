Москва, , 07:04 — REGNUM Арбитраж Москвы 21 апреля 2021 года рассмотрит ещё один многомиллионный спор Минпромторга России и исследовательского центра кораблестроения — ФГУП «Крыловский государственный научный центр» из Санкт-Петербурга. Сумма спора составляет почти 176 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск в суд был подан ещё в середине февраля 2021 года. Дело приняла судья Титова. В деле речь идёт «о взыскании пени в размере 175 822 500 рублей». Детали пока неизвестны.

Напомним, в январе 2021 года министерство уже проиграло дело на 93,5 млн рублей. Сумма фигурировала как задолженность.

16 марта также будет рассмотрен иск министерства «о взыскании штрафа по государственному контракту №17 411.1 810 190 019.09.005 от 12.10.2017 года в размере 1 415 000 рублей, пени в размере 3 258 900 рублей», а 25 марта — о взыскании 990 тыс. рублей.

Также в начале февраля 2021 года с центра взыскали штраф в размере 307,5 тыс. рублей. В основе этого спора лежало исполнение контракта на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка методологии контроля строительства судов рыбопромыслового флота».