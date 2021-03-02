Бразилиа, , 07:00 — REGNUM Еще 35 742 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировали в Бразилии и их общее количество в стране достигло 10 587 001. Об этом 1 марта сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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При этом число подтвержденных фактов выздоровления от коронавирусной инфекции составило 9 457 100, а летальных исходов от осложнений при COVID-19 — 255 720. За последние сутки в Бразилии по этой причине умерли 778 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта центр технологии вакцин Федерального университета в бразильском штате Минас-Жерайс объявил об успешном завершении первого этапа испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции.

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