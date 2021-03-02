Чебоксары, , 06:58 — REGNUM В Чувашии газовики обеспокоены большим числом несчастных случаев при использовании газа в быту. С начала года из-за отравления газом скончались 13 человек, пострадали 76 жителей. Основная причина — «безответственное отношение» собственников жилья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве генеральный директор общества «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов.

По его словам, в республике произошёл «значительный рост несчастных случаев по использованию газа в быту». Было отмечено, что с начала года зарегистрировано 32 происшествия, в которых пострадали 76 человек, умерли 13 жителей.

«Тут человеческий фактор — безответственное отношение собственника жилья, квартиры», — считает главный газовик Чувашии.

По его словам, «предпоследний случай» произошёл в Чебоксарах, где скончалась молодая пара, арендовавшая квартиру в хрущёвке.

Кияметдин Мифтахутдинов также обратил внимание на «безответственно отношение к дымоходам». Он напомнил, что если раньше дома топили дровами, и выход газа из трубы был высоким, то при газовом отоплении «температура выхода низкая», поэтому из-за разницы температур «идёт конденсат, обледенение».

«Идёт обратная тяга газа и отравление», — сказал газовик.