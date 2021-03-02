Кемерово, , 06:57 — REGNUM Депутаты Кемерова приняли решение установить на 2021 год размер дохода для малоимущих граждан для каждого члена семьи в сумме 14 517 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском совете народных депутатов.

При этом размер стоимости имущества, находящегося в собственности, установлен равным 176 800 рублей на каждого члена семьи,

Уточняется, что при расчёте размера дохода и стоимости имущества использовались: средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья в размере 40 631 рубля; величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения области; процентная ставка Центрального банка РФ.