Барнаул, , 06:56 — REGNUM В Барнауле, где накануне, 1 марта, выпала почти месячная норма осадков, устраняют последствия снежной бури. По данным пресс-центра городской мэрии, в ночь с 1 на 2 марта на улицах столицы Алтайского края работало 194 единицы снегоуборочной техники (из них 94 — наемные). Обшими усилиями удалось вывезти 9,5 тысячи кубометров снега.

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Сегодня, по прогнозам синоптиков, снегопад продолжится, ожидается до двух миллиметров осадков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первый день весны в Барнауле выпала почти месячная норма осадков. В столице региона буксовали даже трамваи, поднялись цены на такси.

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