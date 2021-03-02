Асбест, Свердловская область, , 06:52 — REGNUM В асбесте Свердловской области столкнулись два электровоза. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, авария произошла 1 марта в районе станции Звезда. Сейчас Свердловская транспортная прокуратура ведёт проверку этой информации. Также выясняются обстоятельства произошедшего.

Как отмечает Уральская транспортная прокуратура, в ходе проверки предстоит установить принадлежность электровозов и дать оценку действиям должностных лиц по соблюдению законодательства о безопасности движения и об эксплуатации ж/д транспорта.