Барнаул, , 06:49 — REGNUM В Алтайском крае продолжают устранять последствия снежной бури, которая накрыла регион накануне, 1 марта. Работа более 700 единиц снегоуборочной техники позволила сегодня, 2 марта, открыть движение на нескольких региональных трассах. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

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Вместе с тем, закрытыми остаются участки трёх дорог: Алейск — Чарышское от села Усть-Калманка Усть-Калманского района до села Озерки Чарышского района; Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан на участке от Курьи до границы с Казахстаном; Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница с Новосибирской областью от Змеиногорска до Рубцовска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 марта на Алтай после непродолжительного затишья вновь пришли сильные метели. Несмотря на постоянную очистку трасс, сильные осадки и ветреная погода осложняют ситуацию на дорогах. Были отменены десятки автобусных рейсов.

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