Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Негативное отношение к России высказали 77% участников опроса исследовательского института Gallup среди жителей США. Об этом 1 марта написало издание The Hill.

Отмечается, что такое значение является рекордным с 1989 года. При этом очень негативную оценку России дали 36% респондентов, а еще у 41% — сложилось в целом негативное отношение.

Исследование Gallup проводилось с 3 по 18 февраля 2021 года. Оно охватило 1021 человека. Благоприятно о РФ в ходе опроса высказались 22% участников. Кроме того, 1% опрошенных жителей США воздержался от ответа по вопросу отношения к России.

Сходную оценку респонденты дали и Китаю. В его случае доля положительных мнений составила 20%. Согласно подобному опросу, проведенному в 2020 году, неблагоприятно к РФ относились 72% американских граждан, а позитивно — 28%. О Китае в прошлом опросе положительно заявили 33% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая издание The New York Post опубликовало результаты опроса Körber-Stiftung, проведенному среди граждан Германии. Согласно исследованию, 73% респондентов заявили, что стали негативно относиться к США после начала пандемии коронавируса.

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