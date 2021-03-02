Токио, , 06:48 — REGNUM Британский штамм коронавирусной инфекции активно распространяется в городе Кобе на западе Японии, передает телеканал NHK.

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По его данным, в первую неделю февраля в городе среди всех заболевших COVID-19 лишь 4,6% были носителями британского штамма. Однако во вторую неделю их доля увеличилась до 10,5%, а в третью — до 15,2%. Для защиты особо уязвимых групп населения власти Японии решили увеличить количество проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля источники в правительстве Японии рассказали, что японские власти не планируют снимать запрет на въезд в страну даже после отмены режима чрезвычайной ситуации. Запрет был введет 28 декабря 2020 года в связи с выявлением случаев заражения британским штаммом SARS-CoV-2.