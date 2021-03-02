Томск, , 06:44 — REGNUM В Томске нашли живой пропавшую накануне десятилетнюю девочку. Об этом региональный поисковый отряд «Лиза Алерт» 2 марта сообщает в Telegram-канале.

«…Мария, 10 лет. НАЙДЕНА. ЖИВА», — говорится в сообщении волонтёров.

Информацию о пропаже девочки вечером 1 марта опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. По её данным, школьница 2010 года рождения около 7:30 по местному времени ушла из дома, расположенного на ул. 2-я Рабочая, в свою гимназию. До конца дня домой она так и не вернулась.

Отмечается, что в поисках помимо правоохранителей участвовало более 70 волонтёров.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Вольске организовали доследственную проверку после гибели в водоёме двух малолетних детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратовской области дети провалились под лёд и погибли