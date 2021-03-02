Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Соединённые Штаты утрачивают позиции в области развития искусственного интеллекта (ИИ) и могут оказаться неспособными противостоять угрозам в этой сфере. К таким выводам пришли эксперты американской независимой Комиссии по национальной безопасности в области искусственного интеллекта.

«Сегодня власти не организуют и не инвестируют в то, чтобы выиграть технологическое соревнование <…> и не готовы защищаться от связанных с ИИ угроз», — отмечают они в опубликованном докладе.

Лидерские позиции в области ИИ, считают в комиссии, способны перехватить Китай и Россия, особенно в вопросах обеспечения кибербезопасности. Обе страны эксперты также называют потенциальным источником киберугроз.

Ранее о последовательном наступлении Китая на позиции США в сфере развития искусственного интеллекта предупредил председатель специальной Комиссии США по искусственному интеллекту Эрик Шмидт. По его словам, угроза выражается в производстве полупроводников, лазерного оружия направленной энергии, технологии 5G и синтетической биологии, машинного обучения и гиперзвуковых аппаратов.

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