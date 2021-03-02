Тирана, , 06:40 — REGNUM Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 1 марта заявил за закрытии заседания Совета по соглашению о стабилизации и ассоциации между Албанией и ЕС, что на данный момент «Албания является ключевым партнером и союзником Брюсселя в регионе Западные Балканы».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что Албания продемонстрировала приверженность процессу евроинтеграции, «и мы не можем сказать это о всех странах региона.

При этом Боррель осудил проявляющуюся в Албании тенденцию к политической поляризации и выразил надежду на то, что первая межправительственная конференция в рамках переговоров о вступлении Албании в Евросоюз будет проведена в ближайшее возможное время.

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