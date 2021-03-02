Исламабад, , 06:26 — REGNUM Взрыв противопехотной мины унес жизни двух детей в провинции Южный Вазиристан на северо-востоке Пакистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные местной полиции.

Подробностей произошедшего не сообщается. Уточняется, что боевики из незаконных вооруженных формирований оставили большое количество мин еще тогда, когда контролировали Южный Вазиристан. К настоящему времени силовикам Пакистана удалось выбить боевиков с занимаемых ими территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля боевики взорвали заминированный автомобиль на обочине в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. В результате взрыва погиб один военнослужащий пакистанской армии, еще двое получили ранения.

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