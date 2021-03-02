Владивосток, , 07:17 — REGNUM Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России в 2021 году пополниться не менее, чем тремя экипажами новых боевых кораблей, подводных лодок и судов вспомогательного флота. Об этом 2 марта пресс-служба Восточного военного округа сообщает на сайте пресс-службы Минобороны РФ.

В частности, укомплектовать новыми экипажами предстоит большую дизельную подводную лодку «Можайск» (проект 636.3), базовый тральщик «Анатолий Шлемов» (проект 12 700) и большой гидрографический катер «Александр Анищенко», который по новейшему проекту 19 920 строится для ТОФ на «Судостроительном заводе имени Октябрьской революции» в Благовещенске.

«В состав экипажей новых боевых кораблей будут входить только военнослужащие, проходящие службу по контракту», — отмечается в сообщении военного ведомства.

В настоящее время к отправлению в Санкт-Петербург для обучения на базе Объединённого учебного центра ВМФ России готовится экипаж новейшего корвета проекта 20 380 «Резкий».

Как сообщало ИА REGNUM, в состав российского Военно-Морского флота в ближайшее время войдёт ещё один «всевидящий» корвет проекта 20 380.

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