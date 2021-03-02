Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:00 — REGNUM В Николаевске-на-Амуре суд вынес приговор ранее судимой за мошенничество женщине, которая обвинялась в 27 эпизодах мошенничества — хищении чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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Следствием и судом установлено, что женщина с февраля по август 2020 года, не являясь индивидуальным предпринимателем, не имея реальной возможности оказывать услуги по изготовлению, доставке и установке пластиковых окон, балконов и дверей, с целью хищения денег разместила объявление в соцсетях Николаевского района об оказании таких услуг по цене ниже рыночной.

Жители, не подозревая об обмане, передавали ей денежные средства и ждали исполнения заказа. Всего ею было похищено более одного млн рублей.

«Преступная деятельность мошенницы разоблачена после того, как обратились сразу несколько граждан с жалобами на неисполнение договора и отказ в возврате денежных средств. Прокурором города инициирована доследственная проверка и даны письменные указания о выявлении всех фактов преступной деятельности, в результате чего в качестве потерпевших по уголовному делу были признаны 27 человек», — пояснили следователи.

Суд назначил обвиняемой лишение свободы на шесть лет в колонии-поселении. Но судом применена отсрочка исполнения наказания до достижения ребёнком осужденной 14-летнего возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Петербурга раскрыла подробности криминальной деятельности преступной группы, которая в течение нескольких лет занималась хищением привлекательных объектов недвижимости в историческом центре города общей стоимостью около 300 млн рублей.