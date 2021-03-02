Веллингтон, , 06:22 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что все зараженные прибыли из-за границы, случаев локального распространения инфекции за 1 марта не фиксировалось. Уточняется, что инфицированные приехали в Новую Зеландию из Индии, Эфиопии и Канады. В настоящее время они проходят карантин в специальном учреждении города Окленда.

По последним данным, в Новой Зеландии числится 69 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2026 носителей SARS-CoV-2.