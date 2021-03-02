Кемерово, , 06:19 — REGNUM Общий объём доходов бюджета Кемерова в 2021 году увеличится на 181 млн 556,9 тыс. рублей и составит 21 млрд 48 млн 928 тысяч рублей. Об этом на очередном заседании городского Совета народных депутатов сообщила начальник финансового управления муниципалитета Ирина Викулова.

По её словам, это связано с увеличением налоговых доходов; субсидии и дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году.

При этом общая сумма расходов бюджета города в текущем году составит 21 млрд 330 млн 828 тысяч рублей. Дефицит не изменяется и остается на прежнем уровне — 281,9 млн рублей.

Общая сумма доходов бюджета города на 2022 год вырастет на 120 млн рублей и составит 18 млрд 419 млн 515,6 тысяч рублей; на 2023 год — также на 120 млн рублей и составит 18 млрд 842 млн 108,3 тысяч рублей.