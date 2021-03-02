Петропавловск-Камчатский, , 06:18 — REGNUM На Камчатке завершилось расследование уголовного дела по факту смерти ребёнка после нападения на него стаи бездомных собак. В халатности повлекшей по неосторожности смерть малолетнего обвинили заместителя начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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«Установлено, что в период с августа по ноябрь 2020 года должностное лицо, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе не предприняла должных мер к надлежащему выполнению возложенных на нее обязанностей по контролю и отлову безнадзорных животных в краевом центре, что повлекло увеличение популяции бродячих собак и их бесконтрольное передвижение по улицам города», — уточнили в ведомстве.

Стая собак напала на 8-летнего мальчика в районе морского порта Петропавловска-Камчатского. Ребёнок получил множество рвано-укушенных ран головы, тела, рук и ног. От кровопотери малолетний скончался на месте.

Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Заксобрания Бурятии поддержали инициативу аграрного комитета об обращении в Госдуму по вопросам обращения с животными. По мнению народных избранников, лояльность федерального закона по обращению с животными привела к трагедии в республике. Своры собак нападают на девушек и детей. Несколько человек находятся в больницах.