Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел переговоры с южнокорейским коллегой Со Хуном по ситуации с КНДР, сообщает пресс-служба американского Белого дома.

«Стороны подтвердили силу союза США и Южной Кореи, свою общую приверженность тесной координации относительно КНДР и важность поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове», — сообщили в администрации американского президента.

Также на переговорах обсуждалась борьба с пандемией коронавирусной инфекции и климатическими изменениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о намерениях Вашингтона тесно сотрудничать с союзниками для ядерного разоружения Северной Кореи. Ранее он проводил переговоры с главой МИД Южной Кореи по денуклеаризации КНДР.

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