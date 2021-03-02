Абуджа, , 06:14 — REGNUM Неизвестные вооруженные боевики атаковали населенные пункты в штате Кадуна на севере Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на нигерийские власти.

Сообщается, что нападения произошли в районах Зангон Катаф и Чикун. В результате атаки боевики убили десять человек, сожгли десять домов, два мотоцикла и 50 мешков с имбирем. Также сообщается о пострадавших. Их точное число не называется, однако известно, что всех раненых доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта радикальные исламисты из группировки «Боко Харам"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на базу ООН в штате Борно. Для отражения атаки нигерийская армия направила к месту происшествия отряд военных из города Марте.

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