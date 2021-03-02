Рабочий посёлок Верхняя Синячиха, Свердловская область, , 05:55 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело о гибели подростка на территории бывшего Верхнесинячихинского металлургического завода. Его завели по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает региональное управление СКР.

По предварительным данным, на юношу рухнула стена заброшенного здания. Идёт комплекс следственных мероприятий, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 1 март.а. Известно, что здание не эксплуатируется.

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