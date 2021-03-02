Сеул, , 05:57 — REGNUM В Южной Корее из-за сильного снегопада на скоростном шоссе вдоль восточного побережья застряли около 700 автомобилей. Об этом 2 марта сообщают представители правительства.

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По их данным, для расчистки снега, обрушившегося на провинцию Канвондо вечером 1 марта, было задействовано около 160 военнослужащих и 100 единиц спецтехники. Оказавшимся на шоссе в снежной ловушке водителям спасатели раздавали одеяла и воду.

По информации Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, на шоссе Сеул — Янъян, которое было занесено снегом, по состоянию на 06:00 по местному времени было зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и 94 человека пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, на очистку трасс Новосибирской и Кемеровской областей направлено 378 единиц спецтехники.

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